Егор Крид сомневается в правильности своего выбора в «Холостяке» на прошлой неделе

В это воскресенье главный «Холостяк» страны Егор Крид снова сделал выбор относительно того, кто из участниц покинет стены проекта и отправится домой. Как оказалось, наименьшую симпатию и тягу певец испытывал именно к Елене Головань, с которой и решил распрощаться. Немногим позже герой шоу признался в своём микроблоге, что сомневается в правильности сделанного выбора.На странице собственного Instagram-профиля Егор Крид написал, что жалеет об уходе Елены Головань, так как он видел её искренность, а также заметил появление настоящих к нему чувств. Несмотря на это, певцу так и не удалось заставить себя почувствовать аналогичные чувства к девушке, потому он и решил отправить её домой.