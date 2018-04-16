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Новенький участник переключился от Иваны Диловой на Катю Зиновьеву

Очаровательная болгарка Ивана Дилова не захотела связываться с Денисом Давыдовым и обошлась лишь одним свиданием, однако и новичок телестройки не растерялся и переключился на не менее эффектную девушку - Катерину Зиновьеву.

Юная болгарка рассказала, что разочаровалась в Денисе Давыдове. По ее словам, парень слишком боится конкуренции, и готов строить отношения с кем угодно лишь бы задержаться на проекте.

Новенький участник переключился от Иваны Диловой на Катю Зиновьеву

Ивана Дилова симпатична почти всем парням в периметре телестройки, однако пока никому из них до сих пор не удалось добиться ее расположения. Сама же участница заверила, что ей также приходится несладко, так как она по-настоящему страдает от неуверенности мужчин. И даже среди новичков нет того напористого, который смог бы очаровать ее.

Денис Давыдов оказался таким же слабым. Брюнетка сразу поняла, что он опасается конкуренции и не готов добиваться поставленной цели. Он, кстати, практически сразу подтвердил слова Иваны, которая, как выяснилось, не ошиблась, и начал приглядываться к Катерине Зиновьевой.

«С кем я ходила на свидание? Ах, Дэн… Он слишком неуверенный в себе, боится конкуренции. Потому что мне он говорил: «Как бы я не пытался подойти, всегда около тебя кто-то крутится. То Гобозов, то Роман Гриценко». То есть он боится конкуренции, он не может добиться своей цели», - рассказала девушка.

Дилова уверена, что с Катей у Дениса ничего не получится, ведь ему нужна та, которая сама будет за ним ухаживать. Стоило только болгарке от него отказаться, как он тут же переметнулся к другой, показав свой характер не с лучшей стороны.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41
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