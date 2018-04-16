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Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в свадебном конкурсе Африкантову и Капаклы, Денис Давыдов переключился на Зиновьеву

Среди последних новостей с реалити-шоу «Дом-2» есть и встречи и расставания и разочарования.

Так Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов на данный момент лидируют в конкурсе «Свадьба на миллион», обогнав Марину Африкантову и Романа Капаклы. Отметим, что небольшое разногласие в паре Африкантовой и Капаклы лишь упрочило их отношения.

Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в свадебном конкурсе Африкантову и Капаклы, Денис Давыдов переключился на Зиновьеву

Алексей Купин не намерен мириться с Майей Донцовой, Иван Барзиков находится в активном поиске той самой, которая заставит его остепениться и создать семью.

Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в свадебном конкурсе Африкантову и Капаклы, Денис Давыдов переключился на Зиновьеву

Новый участник Денис Давыдов переключился Иваны Диловой на Катю Зиновьеву. Напомним, что обе барышни уже побывали в руках «старожила» Александра Гобозова.

Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в свадебном конкурсе Африкантову и Капаклы, Денис Давыдов переключился на Зиновьеву

Семейство Рапунцелей счастливо растят малышку и гуляют с ней на улице, а Ефременкова жалует на сейшельский дождь, который идет уже 10 дней.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:33
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