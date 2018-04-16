Ольга Бузова призналась, что до сих пор страдает от боли в поврежденном колене

«МРТ показал разрыв крестообразной связки. Нужно съездить повторно, но пока некогда… Сейчас держусь на уколах и постаралась уменьшить танцевальную нагрузку. В общем, мне срочно нужен мужчина, который будет обо мне заботиться», - говорит ведущая реалити-шоу.

Однако теледива не стала слушать, ведь отказ от концерта для нее равносильно предательству своего зрителя, а потому сквозь ужасную боль она продолжила гастролировать.Сейчас полученная травма продолжает беспокоить Олю и полностью выпрямить поврежденную ногу ей удается с трудом. Но певица надеется, что операция все же не потребуется, поскольку она никак не вписывается в ее расписанный до 2025 года график.Бузова понимает, что поступает абсолютно неправильно, ставя работу выше своего собственного здоровья, и даже ругает себя за это, но, как она признается, по-другому пока не получается.Однако пока достойного кандидата нет о здоровье знаменитости очень переживает ее мама, которая всю жизнь проработала в больнице и прекрасно знает, к чему может привести отказ от лечения такого серьезного повреждения колена.Именно нежелание заботиться о себе женщина считает самым большим недостатком своей дочери.