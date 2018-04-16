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Японский инженер создал гигантского пилотируемого робота Gundam

Японец Масааки Нагумо, который работает на производстве сельскохозяйственной техники Sakakibara Kikai, создал огромного робота Gundam.

Японский инженер создал гигантского пилотируемого робота Gundam


LW-Mononofu, машина высотой 8,5 метров и весом около 7,7 тонны. Робот способен перемещать свои конечности, идти вперед, стрелять шарами губки из своей воздушной пушки, установленной на руке, и точно так же, как любой гигантский робот, его нужно пилотировать, забираясь внутрь. У него даже есть мониторы в кабине, чтобы видеть, что происходит снаружи Mononofu. Робот-гигант может передвигаться только со скоростью менее 1 км/ч.

Вышеупомянутая пушка способна стрелять своими губчатыми шарами со скоростью 140 км/ч, хотя она не сможет конкурировать в битве роботов Японии и США. Но эта пушка и не предназначена для борьбы, оно призвана помочь фанатам гигантских роботов жить своими мечтами пилотировать их.

Хотя это, безусловно, самый большой робот, который построил Нагумо, он не первый. У конструктора есть коллекция меньших роботов, в том числе и очень похожа на грозного робота ED-209 от RoboCop.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:45
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