Лолита может запеть рэпом в дуэте с загадочным исполнителем

Лолита Милявская уже много лет радует публику своими песнями, которые находят отклик в сердце каждого слушателя, а теперь приготовила для поклонников довольно неожиданный сюрприз — она готова спеть рэпом. Певица не спешит сообщать имя исполнителя, которого она видит в дуэте с собой, так как он пока не ответил согласием на её предложение, но обещает, что постарается максимально проявить себя в этой сфере.Фолловеры в Сети бурно обсуждают новость о том, что Лолита Милявская споёт для них рэп, а также не могут понять, кого же та пригласила для записи совместной композиции. Несмотря на все догадки, поклонники с нетерпением ждут нового творения певицы, а также уже готовятся поздравлять её с будущим дебютом в рэп-культуре.