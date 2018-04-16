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Лолита может запеть рэпом в дуэте с загадочным исполнителем

Кумир многих слушателей Лолита Милявская сообщила, что в скором времени может запеть рэпом. Фанаты оказались немного шокированы такой новостью, но решили, что в её исполнении это обещает быть интересным.

Лолита может запеть рэпом в дуэте с загадочным исполнителем

Лолита Милявская уже много лет радует публику своими песнями, которые находят отклик в сердце каждого слушателя, а теперь приготовила для поклонников довольно неожиданный сюрприз — она готова спеть рэпом. Певица не спешит сообщать имя исполнителя, которого она видит в дуэте с собой, так как он пока не ответил согласием на её предложение, но обещает, что постарается максимально проявить себя в этой сфере.

Фолловеры в Сети бурно обсуждают новость о том, что Лолита Милявская споёт для них рэп, а также не могут понять, кого же та пригласила для записи совместной композиции. Несмотря на все догадки, поклонники с нетерпением ждут нового творения певицы, а также уже готовятся поздравлять её с будущим дебютом в рэп-культуре.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:30
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