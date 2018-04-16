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Хейтеры посмеялись над Натальей Штурм за накрашенные «губы-уточки»

Популярная в девяностые певица Наталья Штурм сегодня обрела славу скандального блогера.

Теперь женщина оказалась в центре внимание хейтеров из-за собственной внешности. Артистка удивила подписчиков своего Инстаграма макияжем и брутальными «губами-уточками».

Хейтеры посмеялись над Натальей Штурм за накрашенные «губы-уточки»

Наталья в своём микроблоге выложила фотографию за несколько минут до появления на съемочной площадке. Надо сказать, что образ артистки никому не понравился и собственные фанаты высмеяли Штурм и даже назвали «клоунессой».

Больше всего подписчиков возмутили «губы-уточки», а также большое количество косметики на лице.

«О, Господи! Жуть какая», «Почему голова всегда в ужасном виде?», «Поменяйте визажиста», «Наталья, я вас уважаю, но то как вы красите губы.... пардон, это ужасно», «И вы с такими губами сниматься пошли?», - напрямую пишут подписчики Натальи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:19
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