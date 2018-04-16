Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со стороны Майи Донцовой

Вот уже несколько дней зрители следят за развитием событий в жизни двух пар: Марины Африкантовой и Романа Капаклы, а также Алексея купина и Майи Донцовой.Поклонники реалити-шоу предполагают, что Марина и рома могут помириться, тогда как в отношении Леши и Майи таких оптимистичных прогнозов нет.Как оказалось «косяки» самой Донцовой оказались намного серьезнее. Купин рассказал. что когда девушка показывала все. Что безоговорочно верит своему избраннику, на самом деле устроила тотальную слежку.Майя мониторила соцсети Алексея, отслеживала его переписку по телефону, делала скриншоты его общения со своей мамой, намереваясь в дальнейшем сделать их переписку достоянием публики.Все эти «злодеяния» Майи Донцовой разозлили Алексея, и он не намерен мириться со своей бывшей половинкой.