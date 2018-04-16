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Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со стороны Майи Донцовой

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин поделился со своими поклонниками неприемлемыми вещами со стороны его возлюбленной Майи Донцовой, которые вероятно поставят точку в их отношениях.

Вот уже несколько дней зрители следят за развитием событий в жизни двух пар: Марины Африкантовой и Романа Капаклы, а также Алексея купина и Майи Донцовой.

Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со стороны Майи Донцовой

Поклонники реалити-шоу предполагают, что Марина и рома могут помириться, тогда как в отношении Леши и Майи таких оптимистичных прогнозов нет.

Как оказалось «косяки» самой Донцовой оказались намного серьезнее. Купин рассказал. что когда девушка показывала все. Что безоговорочно верит своему избраннику, на самом деле устроила тотальную слежку.

Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со стороны Майи Донцовой

Майя мониторила соцсети Алексея, отслеживала его переписку по телефону, делала скриншоты его общения со своей мамой, намереваясь в дальнейшем сделать их переписку достоянием публики.

Все эти «злодеяния» Майи Донцовой разозлили Алексея, и он не намерен мириться со своей бывшей половинкой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18
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