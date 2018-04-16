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Лена Хромина устроила новым участникам кастинг с раздеванием

Участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина устроила новичкам телестройки кастинг с раздеванием. Девушка заставила двух парней, претендующих на ее сердце, полностью обнажиться перед обитателями Поляны.

Лена Хромина устроила новым участникам кастинг с раздеванием

Бывшая возлюбленная Саймона Марданшина довольно быстро стала главной звездой столичной съемочной площадки «Дома-2». А так как достойных партнёров для Хроминой на проекте нет, девушка решила созвать всех желающих, которые до сей поры наблюдали за любимицей в соцсетях и выпусках реалити-шоу.

Кастинговая служба подобрала двух кандидатов на сердце Лены, которые так очарованы теледивой, что согласны выполнять любое её желание. Хромина в мгновение ока взяла ситуацию под свой контроль и командным тоном заставила новичков устроить стриптиз.

Мужчины отказываться не стали, однако ради приличия решили остаться в трусах, чем не совсем порадовали Лену Хромину. Девушка приказала кандидатам на ее сердце сдержать своё слово и оголиться полностью. На миг усомнившись, под всеобщие овации парни действительно оголились, оставив девушку довольной.

Поклонники «Дома-2» тут же начали рассуждать, с каких пор Хромина стала главной в периметре, и ведущие её ставят выше других участниц, устраивая ей свой собственный кастинг.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18
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