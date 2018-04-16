Лена Хромина устроила новым участникам кастинг с раздеванием

Бывшая возлюбленная Саймона Марданшина довольно быстро стала главной звездой столичной съемочной площадки «Дома-2». А так как достойных партнёров для Хроминой на проекте нет, девушка решила созвать всех желающих, которые до сей поры наблюдали за любимицей в соцсетях и выпусках реалити-шоу.Кастинговая служба подобрала двух кандидатов на сердце Лены, которые так очарованы теледивой, что согласны выполнять любое её желание. Хромина в мгновение ока взяла ситуацию под свой контроль и командным тоном заставила новичков устроить стриптиз.Мужчины отказываться не стали, однако ради приличия решили остаться в трусах, чем не совсем порадовали Лену Хромину. Девушка приказала кандидатам на ее сердце сдержать своё слово и оголиться полностью. На миг усомнившись, под всеобщие овации парни действительно оголились, оставив девушку довольной.Поклонники «Дома-2» тут же начали рассуждать, с каких пор Хромина стала главной в периметре, и ведущие её ставят выше других участниц, устраивая ей свой собственный кастинг.