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Участница «Холостяка» Ольга Ломакина плачет только когда никто не видит

Одна из участниц нашумевшего телевизионного проекта «Холостяк» Ольга Ломакина призналась, что может плакать только тогда, когда никто этого не увидит. Девушка считает, что в условиях жёсткой конкуренции за сердце Егора Крида ни в коем случае нельзя проявлять свою слабость или растерянность.

Участница «Холостяка» Ольга Ломакина плачет только когда никто не видит

Ольга Ломакина является одной из тех девушек, которые с замиранием сердца смотрели по ТВ предыдущие сезоны популярного «Холостяка», а также мечтали, что, придя на проект, обязательно попадут в самую настоящую сказку. Сейчас участница реалити признаётся, что глубоко разочарована, ведь в действительности всё оказалось совсем не так.

Со слов Ольги Ломакиной, все девушки на проекте стараются держать себя дружелюбно и приветливо, но, когда каждая мечтает обойти конкуренток и заполучить сердце Егора Крида, сложно избегать скандалов и прочих не совсем приятных моментов.

Иногда, признаётся Ломакина, нервы просто не выдерживают и хочется поплакать, но делать это нужно исключительно тогда, когда этого никто не увидит. В противном же случае, конкурентки легко могут использовать замеченную слабость против девушки.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:15
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