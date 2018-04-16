Участница «Холостяка» Ольга Ломакина плачет только когда никто не видит

Ольга Ломакина является одной из тех девушек, которые с замиранием сердца смотрели по ТВ предыдущие сезоны популярного «Холостяка», а также мечтали, что, придя на проект, обязательно попадут в самую настоящую сказку. Сейчас участница реалити признаётся, что глубоко разочарована, ведь в действительности всё оказалось совсем не так.Со слов Ольги Ломакиной, все девушки на проекте стараются держать себя дружелюбно и приветливо, но, когда каждая мечтает обойти конкуренток и заполучить сердце Егора Крида, сложно избегать скандалов и прочих не совсем приятных моментов.Иногда, признаётся Ломакина, нервы просто не выдерживают и хочется поплакать, но делать это нужно исключительно тогда, когда этого никто не увидит. В противном же случае, конкурентки легко могут использовать замеченную слабость против девушки.