Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына Илью с 5-летием

Родители украсили комнату сына шикарными шарами золотого и черного цвета и подготовили сюрприз.В огромной коробке, перевязанной красным бантом, оказался не подарок, а те же шары, к которым привязано письмо от пиратов.Как оказалось, чтобы найти подарок Кириллу пришлось пройти настоящий квест. Позже именинник с родителями отправился в ресторан отмечать знаменательную дату.Многие подписчики Ольги Гажиенко отметили, что настоящий день рождения так и нужно отмечать в кругу семьи., – написали поклонники этой семейной пары.Тогда как хейтеры написали, что было мало гостей и друзей самого виновника торжества.