Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына Илью с 5-летием
На днях сыну экс-участников «Дома-2» Ильи и Ольги Гажиенко исполнилось 5 лет, и родители решили оригинально поздравить Кирилла с первым юбилеем.
Родители украсили комнату сына шикарными шарами золотого и черного цвета и подготовили сюрприз.
В огромной коробке, перевязанной красным бантом, оказался не подарок, а те же шары, к которым привязано письмо от пиратов.
Как оказалось, чтобы найти подарок Кириллу пришлось пройти настоящий квест. Позже именинник с родителями отправился в ресторан отмечать знаменательную дату.
Многие подписчики Ольги Гажиенко отметили, что настоящий день рождения так и нужно отмечать в кругу семьи.
«Замечательный День Рождения Кириллу устроили! Счастья ему и всей Вашей семье! И то, что были только самые близкие, делает этот праздник искренним, добрым и потрясающе семейным», – написали поклонники этой семейной пары.
Тогда как хейтеры написали, что было мало гостей и друзей самого виновника торжества.
Родители украсили комнату сына шикарными шарами золотого и черного цвета и подготовили сюрприз.
В огромной коробке, перевязанной красным бантом, оказался не подарок, а те же шары, к которым привязано письмо от пиратов.
Как оказалось, чтобы найти подарок Кириллу пришлось пройти настоящий квест. Позже именинник с родителями отправился в ресторан отмечать знаменательную дату.
Многие подписчики Ольги Гажиенко отметили, что настоящий день рождения так и нужно отмечать в кругу семьи.
«Замечательный День Рождения Кириллу устроили! Счастья ему и всей Вашей семье! И то, что были только самые близкие, делает этот праздник искренним, добрым и потрясающе семейным», – написали поклонники этой семейной пары.
Тогда как хейтеры написали, что было мало гостей и друзей самого виновника торжества.