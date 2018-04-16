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Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына Илью с 5-летием

На днях сыну экс-участников «Дома-2» Ильи и Ольги Гажиенко исполнилось 5 лет, и родители решили оригинально поздравить Кирилла с первым юбилеем.

Родители украсили комнату сына шикарными шарами золотого и черного цвета и подготовили сюрприз.

Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына Илью с 5-летием

В огромной коробке, перевязанной красным бантом, оказался не подарок, а те же шары, к которым привязано письмо от пиратов.

Как оказалось, чтобы найти подарок Кириллу пришлось пройти настоящий квест. Позже именинник с родителями отправился в ресторан отмечать знаменательную дату.

Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына Илью с 5-летием

Многие подписчики Ольги Гажиенко отметили, что настоящий день рождения так и нужно отмечать в кругу семьи.

«Замечательный День Рождения Кириллу устроили! Счастья ему и всей Вашей семье! И то, что были только самые близкие, делает этот праздник искренним, добрым и потрясающе семейным», – написали поклонники этой семейной пары.

Тогда как хейтеры написали, что было мало гостей и друзей самого виновника торжества.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:07
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