Алла Пугачёва в Instagram поблагодарила поклонников за искренние поздравления в день рождения

Спасибо всем за поздравления,за любовь и верность. До слез тронута Вашим вниманием.МИР ВАШЕМУ ДОМУ!!! - написала российская знаменитость.

Кроме родных, коллег и близких друзей Аллу Пугачёву поздравила многочисленная армия поклонников, которые следят за жизнью и творчеством Примадонны. Многие долгое время следуют за ней и не пропускают малейших изменений в личной жизни певицы.В своём аккаунте в Instagram Алла Пугачёва опубликовала пост для поклонников, в котором с поблагодарила всех, кто прислал ей поздравления в день рождения. Примадонна до слёз была тронута вниманием фолловеров, их любовью и верностью.В комментариях подписчики продолжили поздравлять Пугачёву с днём рождения и вспоминать, какую роль песни Примадонны сыграли в жизни каждого.