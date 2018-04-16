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Алла Пугачёва в Instagram поблагодарила поклонников за искренние поздравления в день рождения

Алла Пугачёва поблагодарила в Instagram поклонников за поздравления и искренние пожелания в день рождения.

Кроме родных, коллег и близких друзей Аллу Пугачёву поздравила многочисленная армия поклонников, которые следят за жизнью и творчеством Примадонны. Многие долгое время следуют за ней и не пропускают малейших изменений в личной жизни певицы.

Алла Пугачёва в Instagram поблагодарила поклонников за искренние поздравления в день рождения


В своём аккаунте в Instagram Алла Пугачёва опубликовала пост для поклонников, в котором с поблагодарила всех, кто прислал ей поздравления в день рождения. Примадонна до слёз была тронута вниманием фолловеров, их любовью и верностью.

Спасибо всем за поздравления,за любовь и верность. До слез тронута Вашим вниманием.МИР ВАШЕМУ ДОМУ!!! - написала российская знаменитость.


В комментариях подписчики продолжили поздравлять Пугачёву с днём рождения и вспоминать, какую роль песни Примадонны сыграли в жизни каждого.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 13:05
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