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Алена Водонаева похвасталась перед подписчиками своим отдыхом в Сочи

Несколько дней назад экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева отправилась вместе со своим супругом Алексеем Косинусом и сыном Богданом отправилась в Сочи, дабы отдохнуть и навестить родственников.

По словам девушки, находясь на Черном море она прекрасно понимает своих родителей, которые 15 лет назад сменили шумную и бурлящую от жизни Москву на тихое и спокойное Сочи.

Алена Водонаева похвасталась перед подписчиками своим отдыхом в Сочи

«Здесь дышится по-другому и ты ощущаешь себя человеком живущим на прекрасной планете Земля, а не мышью в бетонной коробке», - объяснила она.

Алена также рассказала, что по совету жены своего брата заселилась в прекрасный отель, расположенный в горах, из которого они теперь всей семьей не могут выбраться, поскольку целыми днями гуляют по территорию и купаются в бассейне.

А чтобы показать, как это все происходит, Водонаева даже смонтировала небольшой ролик, в котором собрала несколько дней отдыха воедино.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:57
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