Алена Водонаева похвасталась перед подписчиками своим отдыхом в Сочи

«Здесь дышится по-другому и ты ощущаешь себя человеком живущим на прекрасной планете Земля, а не мышью в бетонной коробке», - объяснила она.

По словам девушки, находясь на Черном море она прекрасно понимает своих родителей, которые 15 лет назад сменили шумную и бурлящую от жизни Москву на тихое и спокойное Сочи.Алена также рассказала, что по совету жены своего брата заселилась в прекрасный отель, расположенный в горах, из которого они теперь всей семьей не могут выбраться, поскольку целыми днями гуляют по территорию и купаются в бассейне.А чтобы показать, как это все происходит, Водонаева даже смонтировала небольшой ролик, в котором собрала несколько дней отдыха воедино.