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Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой

Российский исполнитель Сергей Лазарев на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал трогательное фото, на котором изображен он вместе со своей мамой. Отмечается, что певец провел выходные в кругу семьи за городом.

Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой


Лазарев решил уехать из шумного города, чтобы как следует отдохнуть от суеты и провести время со своими родными на природе. Таким образом, певец зря времени не терял и сделал фотографию со своей мамой. Скорее всего, что снимок делался в загородном доме исполнителя, поскольку на фоне видно окно и жалюзи. Под снимком Лазарев ласково назвал маму «мамулькой».

Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой


За очень короткий срок фотографию оценило около 110 тысяч пользователей социальной сети. В комментариях люди писали о том, что певец очень похож на маму. Некоторые посчитали, что родственница Лазарева совсем не изменилась с годами, а другие дружественно передавали ей привет. Практически все подписчики были тронуты публикацией.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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