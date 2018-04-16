Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой

Лазарев решил уехать из шумного города, чтобы как следует отдохнуть от суеты и провести время со своими родными на природе. Таким образом, певец зря времени не терял и сделал фотографию со своей мамой. Скорее всего, что снимок делался в загородном доме исполнителя, поскольку на фоне видно окно и жалюзи. Под снимком Лазарев ласково назвал маму «мамулькой».За очень короткий срок фотографию оценило около 110 тысяч пользователей социальной сети. В комментариях люди писали о том, что певец очень похож на маму. Некоторые посчитали, что родственница Лазарева совсем не изменилась с годами, а другие дружественно передавали ей привет. Практически все подписчики были тронуты публикацией.