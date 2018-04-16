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Ученые: Искусственные пептиды помогут преодолеть устойчивые к лекарствам бактерии

В течение последних нескольких лет многие штаммы бактерий стали устойчивыми к существующим антибиотикам, и очень мало новых препаратов были добавлены в арсенал антибиотиков.

Ученые: Искусственные пептиды помогут преодолеть устойчивые к лекарствам бактерии


Для борьбы с этой растущей проблемой общественного здравоохранения некоторые ученые изучают антимикробные пептиды - встречающиеся в природе пептиды, обнаруженные у большинства организмов. Большинство из них недостаточно сильны для борьбы с инфекциями у людей, поэтому исследователи пытаются придумать новые, более мощные версии.

Исследователи из Массачусетского технологического института и Католического университета Бразилии разработали оптимизированный подход к разработке таких препаратов. Их новая стратегия, опирающийся на компьютерный алгоритм, имитирующий естественный процесс эволюции, уже дала одного потенциального кандидата, успешно убивающего бактерии у мышей.

Ученые начали с антимикробного пептида, обнаруженного в семенах растения гуавы. Этот пептид, известный как Pg-AMP1, обладает только слабой антимикробной активностью. Исследователи заявили, что алгоритм придумал пептидные последовательности с двумя признаками, которые помогают пептидам проникать в бактериальные мембраны: склонность образовывать альфа-спирали и определенный уровень гидрофобности.

После того, как алгоритм сгенерировал и оценил десятки тысяч пептидных последовательностей, исследователи синтезировали наиболее перспективные 100 кандидатов для тестирования против бактерий, выращенных в лабораторных блюдах. Верхний исполнитель, известный как гуаванин 2, содержит 20 аминокислот. В отличие от исходного пептида Pg-AMP1, богатого аминокислотой глицина, гуаванин богат аргинином, но имеет только одну молекулу глицина.

Эта работа важна, потому что необходимы новые типы антибиотиков для преодоления растущей проблемы резистентности к антибиотикам, сообщают ученые.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:47
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