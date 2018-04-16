Названы лучшие бесплатные достопримечательности Америки

Так, наиболее популярным местом у туристов пользуется крепость XVIII века в Сан-Антонио. Именно у стен этого фортификационного сооружения произошли кровопролитные столкновения между техасцами и мексиканцами. Кроме того, туристов привлекают знаменитые танцующие фонтаны на главной улице Лас-Вегаса и «Тропа свободы», возле которой пришвартован старейший американский парусный корабль «Конституция».Не обошли стороной и любителей природы. Туристы совершенно бесплатно могут посетить Ботанический сад в Вашингтоне или Японский чайный сад, являющийся частью парка «Золотые ворота», расположенного в Сан-Франциско. Наиболее часто туристы посещают «Сад Богов» в Колорадо-Спрингс, а также «Скульптурный сад» в Миннеаполисе, где можно найти множество гигантских фигур.И все вышеперечисленное лишь небольшая часть достопримечательностей Америки, которые можно увидеть и посетить совершенно бесплатно.