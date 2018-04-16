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Названы лучшие бесплатные достопримечательности Америки

Аналитики выяснили, какие бесплатные достопримечательности Америки пользуются наибольшей популярностью у жителей и гостей страны. Американцы гордятся историей своей страны и памятными местами, поэтому многие места культурного и исторического значения абсолютно свободны для посещения или имеют демократическую цену.

Названы лучшие бесплатные достопримечательности Америки


Так, наиболее популярным местом у туристов пользуется крепость XVIII века в Сан-Антонио. Именно у стен этого фортификационного сооружения произошли кровопролитные столкновения между техасцами и мексиканцами. Кроме того, туристов привлекают знаменитые танцующие фонтаны на главной улице Лас-Вегаса и «Тропа свободы», возле которой пришвартован старейший американский парусный корабль «Конституция».

Не обошли стороной и любителей природы. Туристы совершенно бесплатно могут посетить Ботанический сад в Вашингтоне или Японский чайный сад, являющийся частью парка «Золотые ворота», расположенного в Сан-Франциско. Наиболее часто туристы посещают «Сад Богов» в Колорадо-Спрингс, а также «Скульптурный сад» в Миннеаполисе, где можно найти множество гигантских фигур.

И все вышеперечисленное лишь небольшая часть достопримечательностей Америки, которые можно увидеть и посетить совершенно бесплатно.
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В мире / Общество
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:15
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