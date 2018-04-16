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Настя Каменских скрывает от публики человека, делающего её счастливой

Популярная певица Настя Каменских скрывает от публики человека, который делает её счастливой. Оказалось, что знаменитость давно состоит в отношениях, но намерена не разглашать имени своего избранника.

Настя Каменских скрывает от публики человека, делающего её счастливой

В последнее время преданные фанаты творчества Насти Каменских всё чаще замечают, что звезда словно расцвела, и, как оказалось, на то есть свои причины. Певица призналась, что у её действительно есть любимый человек, а рядом с ним она становится самой счастливой женщиной на свете. В то же время артистка заявляет, что намеренно скрывает его от публики, ведь понимает, что массовая огласка романтическим делать может только навредить.

Несмотря на скрытность Каменских в любовных вопросах, фолловеры только порадовались за своего кумира, отметив, что с каждым днём она становится только привлекательней. Некоторые пользователи сети всё же высказали свои предположения по поводу личности загадочного возлюбленного звезды, посчитав, что ним мог стать партнёр по сцене Алексей Потапенко, который как раз недавно расстался со своей супругой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:45
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