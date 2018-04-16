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«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в минувший уик-энд

Стало известно, что в минувший уик-энд фантастический боевик под названием «Рэмпейдж», в котором сыграл роль актер Дуэйн «Скала» Джонсон, смог стать лидером американского проката. Таким образом, всего за два дня сборы картины составили 34 миллиона долларов.

«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в минувший уик-энд


Стоит отметить, что в основу сюжета фильма была заложена популярная видеоигра, которой пользовались в 80-е года. Всего на выходных ленту «Рэмпейдж» представили в 4101 кинотеатре США. Эксперты дают хорошие оценки этому проекту.

На втором месте оказался фильм «Тихое место». Сообщается, что этот фильм ужасов собрал 32,6 миллиона долларов. В сюжете лежит история семьи, которая живет в месте, где находится множество монстров.

Третья строчка досталась картине «Правда или действие». Это тоже фильм ужасов, который собрал на выходных 19 миллионов долларов. Четвертое место отдали ленте «Первому игроку приготовиться», поскольку тот заработал 11,2 млн. долларов.

На пятом месте с результатом в 10 миллионов долларов обосновался проект «Секса не будет!».
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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