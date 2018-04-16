АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ксения Бородина задумалась о майских праздниках

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бродина очень любит со своей семьей и друзьями проводить выходные в загородном клубе «Лачи». Поэтому, как только у них появляется возможность, то они собираются большой компанией и отправляются на отдых.

Прошедший уик-энд стал не исключением. На протяжении двух дней девушка делилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram красочными фотографиями, под которыми рассказывала о том, как им весело всем вместе.

Ксения Бородина задумалась о майских праздниках

Также теледива заметила, что несмотря на то, что сейчас только середина апреля, многие пользователи Сети стали спрашивать у нее, куда бы отправиться на майские праздники. По мнению Ксении, россияне действительно стали чаще путешествовать.

«Думаю, что это хорошо. Ведь чтобы понять, какая отличная у тебя страна, нужно посмотреть, что происходит за рубежом», - написала она.

Однако далеко не все согласились с Бородиной. Некоторые отметили, что, отдыхая за границей и глядя на то, как живут обычные жители других стран, домой возвращаться не хочется.

«А что происходит за рубежом плохого?», «Чтобы понять какая у нас страна надо путешествовать по ней...», «Россию легче издалека любить!», «Отличная страна.. Только почему-то вас здесь не устраивает погода, люди и т.д», - высказываются подписчики.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Каменских скрывает от публики человека,
Xiaomi работает над недорогим смартфоном с
Ученые выявили гены, вызывающие депрессию
Ксения Бородина задумалась о майских праздниках
HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля
Алексей Купин даже не попросил прощения у Майи
Алексей Воробьёв разозлил пользователей Сети
В Сети появился предполагаемый дизайн наушников
Иван Ургант столкнулся с обманом супруги в свой
Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак,
В сеть выложили рендеры «заряженного» Ford Focus
Американский «живой Кен» потратил на эпиляцию 70
Тюнинг-ателье G-Power обновило седан BMW M3 E92
Гуф подтвердил роман с Кети Топурией новым
Ольга Орлова устала слушать вранье участников и
ТОП-5 лучших российских внедорожников возглавила
Ричард Гир в 68 лет собирается сыграть третью
Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову
Nissan Navara не получит турбодизель от
Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте
Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3
Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с
Таня Мусульбес утверждает, что не использует
Гагарина надела платье, не подходящее под её
Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает
Toyota разрабатывает технологию «совместного
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел
Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк
В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк»
Google внедряет в Gmail возможность электронного
Просмотреть все новости