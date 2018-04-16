Ксения Бородина задумалась о майских праздниках

«Думаю, что это хорошо. Ведь чтобы понять, какая отличная у тебя страна, нужно посмотреть, что происходит за рубежом», - написала она.

«А что происходит за рубежом плохого?», «Чтобы понять какая у нас страна надо путешествовать по ней...», «Россию легче издалека любить!», «Отличная страна.. Только почему-то вас здесь не устраивает погода, люди и т.д», - высказываются подписчики.

Прошедший уик-энд стал не исключением. На протяжении двух дней девушка делилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram красочными фотографиями, под которыми рассказывала о том, как им весело всем вместе.Также теледива заметила, что несмотря на то, что сейчас только середина апреля, многие пользователи Сети стали спрашивать у нее, куда бы отправиться на майские праздники. По мнению Ксении, россияне действительно стали чаще путешествовать.Однако далеко не все согласились с Бородиной. Некоторые отметили, что, отдыхая за границей и глядя на то, как живут обычные жители других стран, домой возвращаться не хочется.