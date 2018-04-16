Алексей Купин даже не попросил прощения у Майи Донцовой за свой обман

«Мне хотелось его убить. Потому что самое обидное — когда ты человеку всецело веришь, а он обманывает тебя. Еще надо учитывать тот факт, что в Египет-то я его отпустила, а он обманул меня и в итоге остался в Москве. Хотелось убить и услышать слова о раскаянии, а их не было», - рассказала Донцова.

Участница телестройки никак не может отойти от обмана Алексея Купина вместе с Романом Капаклы. Из-за того, что парни обвели вокруг пальца своих вторых половинок, девушки всерьез на них обиделись. Однако Капаклы сразу попросил прощения, а вот Алексей упрямится до сих пор.Майя рассказала, что не станет возвращаться к любимому. Ребята обманули своих девушек, при этом долго не выходили на связь, а когда вернулись, тут то и получили самый настоящий нагоняй. Донцова призналась, что хотела «убить» своего любимого, ведь он обманул ее, а она всецело ему доверяла.Майя уверена, что объяснение Алексея о его отсутствии выглядит, как детское оправдание. Якобы парни не смогли купить путевки в тур, а признаться побоялись. Вот только выглядит все это очень странно, так как Купин очень хотел увидеть пирамиды, а Майе обещал привезти магнитик и духи.На данный момент возлюбленные так и не помирились, однако Майя явно намекает на свою готовность идти на мировую, если Купин выполнит ее условия.