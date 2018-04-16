Консольный вариант игры про побег из ада Agony подвергли цензуре
Разработчикам хоррора Agony пришлось подвергнуть цензуре консольный вариант игры. На такой шаг они пошли, чтобы снизить возрастной рейтинг игры до категории «от 17 и старше». Пользователей компьютеров разработчики успокоили тем, что для них выпустят специальный патч, который позволит вернуть игре первоначальный вид.
Пока неизвестно, какие конкретно игровые моменты подверглись цензуре. По словам разработчиков, то, что игроки видели в ранних роликах Agony, будет присутствовать даже в цензурированном варианте. Скорее всего, речь идет о тех игровых элементах, которые публике еще не были продемонстрированы.
Действия в Agony будут разворачиваться в аду. Геймерам предстоит сделать выбор между духом, мучеником или демоном, после чего им необходимо будет покинуть пределы ада. Сам ад будет выглядеть как множество запутанных подземелий, в которых обитают самые ужасающие существа. Наиболее сильными способностями в Agony обладают демоны, но превращение в них — чрезвычайно сложный процесс.
Точную дату выхода Agony разработчики пока не сообщают. Первоначально планировалось выпустить игру в конце марта, теперь же дата размыта и известно, что релиз состоится в 2018 году.
Пока неизвестно, какие конкретно игровые моменты подверглись цензуре. По словам разработчиков, то, что игроки видели в ранних роликах Agony, будет присутствовать даже в цензурированном варианте. Скорее всего, речь идет о тех игровых элементах, которые публике еще не были продемонстрированы.
Действия в Agony будут разворачиваться в аду. Геймерам предстоит сделать выбор между духом, мучеником или демоном, после чего им необходимо будет покинуть пределы ада. Сам ад будет выглядеть как множество запутанных подземелий, в которых обитают самые ужасающие существа. Наиболее сильными способностями в Agony обладают демоны, но превращение в них — чрезвычайно сложный процесс.
Точную дату выхода Agony разработчики пока не сообщают. Первоначально планировалось выпустить игру в конце марта, теперь же дата размыта и известно, что релиз состоится в 2018 году.
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:15