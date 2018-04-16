Консольный вариант игры про побег из ада Agony подвергли цензуре

Пока неизвестно, какие конкретно игровые моменты подверглись цензуре. По словам разработчиков, то, что игроки видели в ранних роликах Agony, будет присутствовать даже в цензурированном варианте. Скорее всего, речь идет о тех игровых элементах, которые публике еще не были продемонстрированы.Действия в Agony будут разворачиваться в аду. Геймерам предстоит сделать выбор между духом, мучеником или демоном, после чего им необходимо будет покинуть пределы ада. Сам ад будет выглядеть как множество запутанных подземелий, в которых обитают самые ужасающие существа. Наиболее сильными способностями в Agony обладают демоны, но превращение в них — чрезвычайно сложный процесс.Точную дату выхода Agony разработчики пока не сообщают. Первоначально планировалось выпустить игру в конце марта, теперь же дата размыта и известно, что релиз состоится в 2018 году.