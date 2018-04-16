АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Консольный вариант игры про побег из ада Agony подвергли цензуре

Разработчикам хоррора Agony пришлось подвергнуть цензуре консольный вариант игры. На такой шаг они пошли, чтобы снизить возрастной рейтинг игры до категории «от 17 и старше». Пользователей компьютеров разработчики успокоили тем, что для них выпустят специальный патч, который позволит вернуть игре первоначальный вид.

Пока неизвестно, какие конкретно игровые моменты подверглись цензуре. По словам разработчиков, то, что игроки видели в ранних роликах Agony, будет присутствовать даже в цензурированном варианте. Скорее всего, речь идет о тех игровых элементах, которые публике еще не были продемонстрированы.

Консольный вариант игры про побег из ада Agony подвергли цензуре


Действия в Agony будут разворачиваться в аду. Геймерам предстоит сделать выбор между духом, мучеником или демоном, после чего им необходимо будет покинуть пределы ада. Сам ад будет выглядеть как множество запутанных подземелий, в которых обитают самые ужасающие существа. Наиболее сильными способностями в Agony обладают демоны, но превращение в них — чрезвычайно сложный процесс.

Точную дату выхода Agony разработчики пока не сообщают. Первоначально планировалось выпустить игру в конце марта, теперь же дата размыта и известно, что релиз состоится в 2018 году.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев показал в Instagram фото с мамой
Маленькой дочери Таты и Валерия Блюменкранц
Ольга Бузова всю ночь зажигала вместе с
Алена Ашмарина создала новый образ для Марины
Названы лучшие бесплатные достопримечательности
«Рэмпейдж» стал лидером американского проката в
Ученые: Популярное обезболивающее опасно для еще
Китай принял на вооружение новую баллистическую
Консольный вариант игры про побег из ада Agony
Евгения Феофилактова сообщила, что получит ключи
Жители США сняли на видео странные огни в небе
В Bye Aerospace провели первые и успешные
Хейтеры посмеялись над странным состоянием Ольги
«Роскосмос» определится с обликом новой
Sega анонсировала выход бюджетного варианта
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз
Разработчики эмулятора PS3 запустили на
Нидерландский астроном засек американский аппарат
Хейтеры удивились, что Антон Гусев все свалил в
Биологи нашли у рыбы-бородавчатки «складной нож»
На территории Индии сняли с продаж смартфон
Антон Гусев и Виктория Романец вместе разделись в
В первой половине 2018 года Китай запустит новый
Книга Владимира Просвиркина «Будущее не за
Брэд Питт оставляет Голливуд
Фолловеры пошутили над экс-мужем Ольги Бузовой
Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к
Представлена материнская плата Biostar Racing
Анна Семенович блеснула в Instagram украшенным
Стало известно, сколько было потрачено на ракеты
Просмотреть все новости