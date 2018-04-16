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Алексей Воробьёв разозлил пользователей Сети своим «самолюбованием»

Популярный певец и актёр Алексей Воробьёв разозлил пользователей Сети своим «самолюбованием» на новом ролике в Instagram. Кумир многих слушателей записал на камеру то, как умеет подыгрывать на гитаре под зажигательную музыку.

Алексей Воробьёв разозлил пользователей Сети своим «самолюбованием»

Поклонники Алексея Воробьёва ни капли не сомневаются в талантливости исполнителя, а также его отменной актёрской игре, но иногда замечают, что тот чересчур любит себя. Так, например, после публикации артистом нового видеоролика, на котором он демонстрирует подписчикам свою виртуозную игру на гитаре, фолловеры разозлились на него за «самолюбование».

Многие фолловеры в комментариях даже не упомянули ничего о самом умении Алексея Воробьёва играть на музыкальном инструменте, а лишь упрекнули артиста в том, что он всё время ведёт себя, как самый настоящий «нарцисс». Также некоторые не без иронии поинтересовались, сколько времени и средств у певца ежедневно уходит на его фирменную причёску.

Никто не стал отрицать талантливости Алексея Воробьёва, но в то же время подписчики рекомендовали ему не превозносить себя выше всех и иногда не забывать о таких понятиях, как скромность.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:25
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