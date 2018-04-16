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В Bye Aerospace провели первые и успешные испытания электрического учебного самолета Sun Flyer 2

Представители компании заявили о том, что им удалось провести первые летные испытания своего электрического учебного самолета Sun Flyer 2. Таким образом, тест, проведенный 10 апреля, прошел успешно.

В Bye Aerospace провели первые и успешные испытания электрического учебного самолета Sun Flyer 2


Сообщается, что испытания проводились на базе аэродрома Денвера в Колорадо. Во время тестового полета инженеры следили за работой литий-ионных аккумуляторов LG Energy, емкость которых 260 ватт-час на килограмм. Также специалистов интересовали такие системы как датчик контроля разряда батарей, электрический двигатель Enstroj Emrax с мощностью 100 кВатт и его контроллер.

Отмечается, что самолет Sun FLyer 2 способен летать в течение трех часов без подзарядки, при этом интересно, что цена на билет для полета на нем не превысит трех долларов. Также эксперты считают, что использование подобной конфигурации самолета освобождает много пространства внутри корпуса аппарата, что позволяет инженерам чувствовать себя свободнее при конструировании систем.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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