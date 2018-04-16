АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак, который станет ее логотипом

Продюсерский центр Archer Music Production, который занимается сольной карьерой Ольги Бузовой, подал заявку на регистрацию товарного знака в виде розового сердца, которое похоже на английскую букву В (Buzova), изображенную под наклоном.

Сам Арам Арчер заявил, что с некоторых пор данный товарный знак будет логотипом теледивы.

Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак, который станет ее логотипом

Стоит отметить, что помимо логотипа были также зарегистрированы товарные знаки «Бузова» и «Ольга Бузова».

Все они оформлены в нескольких разделах международной классификации, что позволяет применять их в таких областях как: выпуск 3D очков, DVD-плееров, канцтоваров, каналов телевещания и даже агентств по взысканию долгов.

Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак, который станет ее логотипом

Судя по всему, ведущая реалити-шоу «Дом-2» действительно не шутила, когда рассказывала о планах по «завоеванию мира» и совсем скоро в продажу поступит масса брендированного товара, предназначенного для ежедневного использования от Ольги Бузовой.

Напомним, что несколько дней назад знаменитость провела пресс-конференцию, на которой заявила о запуске IT-платформы под названием Buzar и создании именной криптовалюты Buzcoin.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:04
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Каменских скрывает от публики человека,
Xiaomi работает над недорогим смартфоном с
Ученые выявили гены, вызывающие депрессию
Ксения Бородина задумалась о майских праздниках
HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля
Алексей Купин даже не попросил прощения у Майи
Алексей Воробьёв разозлил пользователей Сети
В Сети появился предполагаемый дизайн наушников
Иван Ургант столкнулся с обманом супруги в свой
Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак,
В сеть выложили рендеры «заряженного» Ford Focus
Американский «живой Кен» потратил на эпиляцию 70
Тюнинг-ателье G-Power обновило седан BMW M3 E92
Гуф подтвердил роман с Кети Топурией новым
Ольга Орлова устала слушать вранье участников и
ТОП-5 лучших российских внедорожников возглавила
Ричард Гир в 68 лет собирается сыграть третью
Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову
Nissan Navara не получит турбодизель от
Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте
Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3
Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с
Таня Мусульбес утверждает, что не использует
Гагарина надела платье, не подходящее под её
Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает
Toyota разрабатывает технологию «совместного
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел
Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк
В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк»
Google внедряет в Gmail возможность электронного
Просмотреть все новости