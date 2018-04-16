Ольга Бузова зарегистрировала товарный знак, который станет ее логотипом

Сам Арам Арчер заявил, что с некоторых пор данный товарный знак будет логотипом теледивы.Стоит отметить, что помимо логотипа были также зарегистрированы товарные знаки «Бузова» и «Ольга Бузова».Все они оформлены в нескольких разделах международной классификации, что позволяет применять их в таких областях как: выпуск 3D очков, DVD-плееров, канцтоваров, каналов телевещания и даже агентств по взысканию долгов.Судя по всему, ведущая реалити-шоу «Дом-2» действительно не шутила, когда рассказывала о планах по «завоеванию мира» и совсем скоро в продажу поступит масса брендированного товара, предназначенного для ежедневного использования от Ольги Бузовой.Напомним, что несколько дней назад знаменитость провела пресс-конференцию, на которой заявила о запуске IT-платформы под названием Buzar и создании именной криптовалюты Buzcoin.