Иван Ургант столкнулся с обманом супруги в свой день рождения

Иван Ургант сегодня отмечает свой 40 юбилей. Артист рассказал, что уже принял множество тёплых поздравлений от родных и коллег, а также признался, что однажды в день рождения столкнулся с грандиозным обманом собственной супруги. Ранее он редко праздновал именины дома, предпочитая оставаться на работе если были заказы.Выступая на праздниках под псевдонимом Гриша Ургант, музыкант соглашался на любую работу, чтобы было чем обеспечить семью. В тот день он получил предложение спеть на закрытом корпоративе для девушки, которая является его преданной фанаткой. За согласие Урганту обещали хорошую сумму, потому он тут же принял предложение.Приехав в ресторан, где проходило мероприятие, артист удивился, когда увидел, что все гости в зале сидят в масках, но решил просто делать своё дело. Спустя некоторое время гости показали свои лица, а Ургант пришёл в шок, ведь все присутствующие являлись его друзьями и близкими, а также он увидел и сам супругу с детьми. Несмотря на массу эмоций, артист всё же простил своей жене подобный «обман», ведь, как признался сам, почувствовал себя тогда самым счастливым мужем.