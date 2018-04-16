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Sega анонсировала выход бюджетного варианта консоли PlayStation 5

Производитель консольных приставок компания Sega решила выпустить в 2018 году сильно упрощенный вариант PlayStation 5. По большому счету Sega пошла по стопам компании Nintendo и собирается перевыпустить классическую 16-битную приставку Sega Mega Drive.

Среди приставок нового поколения между собой сегодня конкурируют Xbox One X, PlayStation 4 Pro и Nintendo Switch, поэтому в данную нишу компании Sega войти будет очень тяжело, но она решила воспользоваться окольными путями. По словам представителей Sega в Японии приставка поступит в продажу уже в 2018 году с привлекательным ценником в размере 100 долларов (хотя точная цена пока не указана).

Sega анонсировала выход бюджетного варианта консоли PlayStation 5


На данный момент подробные характеристики приставки неизвестны, но за аппаратную «начинку» будет отвечать компания AtGames. Консоль будет выпускаться с заранее установленными играми, среди которых геймеры смогут обнаружить множество классических хитов, выпущенных 30 лет назад. Кроме того, консоль будет поддерживать использование картриджей.

Официальный старт продаж назначен на осень 2018 года, но пока неизвестно, когда именно консоль можно будет приобрести на рынках других стран.

Напомним, что последней игровой приставкой компании стала Sega Dreamcast, производство которой прекратилось в 2001 году.
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Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 17:30
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