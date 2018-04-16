Американский «живой Кен» потратил на эпиляцию 70 тысяч долларов
Американская «живой Кен» Родриго Алвес не пожалел на эпиляцию всего тела 70 тысяч долларов. Мужчина в какой-то момент пришёл к выводу, что излишняя растительность только мешать его образу и популярности.
Мужчина по имени Родриго Алвес уже давно прославился своим стремлением стать идеальной копией известной во всём мире куклы Барби — Кена. Несмотря на сложности, он уже перенёс порядка 60 пластических операций, которые, по некоторым данным, обошлись ему в сумму около 600 тысяч евро. Благодаря своему преображению американский «живой Кен» получил огромную популярность, став героем многих телевизионных шоу и передач.
Не так давно Родриго Алвес задумался над тем, чтобы сделать своё тело не только визуально похожим на Кена, но и тактильно. Для получения идеально гладкой кожи мужчина решился пройти несколько процедур эпиляции, на которую потратил 70 тысяч долларов. Фолловеры в Сети отмечают, что эта сумма в сравнении с деньгами, ушедшими на пластику, является копеечной для «живого Кена».
Мужчина по имени Родриго Алвес уже давно прославился своим стремлением стать идеальной копией известной во всём мире куклы Барби — Кена. Несмотря на сложности, он уже перенёс порядка 60 пластических операций, которые, по некоторым данным, обошлись ему в сумму около 600 тысяч евро. Благодаря своему преображению американский «живой Кен» получил огромную популярность, став героем многих телевизионных шоу и передач.
Не так давно Родриго Алвес задумался над тем, чтобы сделать своё тело не только визуально похожим на Кена, но и тактильно. Для получения идеально гладкой кожи мужчина решился пройти несколько процедур эпиляции, на которую потратил 70 тысяч долларов. Фолловеры в Сети отмечают, что эта сумма в сравнении с деньгами, ушедшими на пластику, является копеечной для «живого Кена».