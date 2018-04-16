Google проводит эксперименты по возможностям ИИ «общаться» с книгами

В состав приложения входит база данных из 100 тысяч произведений различных жанров. Запросы обрабатываются не просто буквально, а за счет выбора абзацев после поиска совпадений слов, которые по смыслу подходят к предложению поиска. Например, если человек задает условие поиска - «найди девушку», то алгоритм выдаст не только книги, но и соответствующие выдержки из их содержания, указывающих на вероятные места встречи с девушками, а так же локации, подходящие для свиданий.Из сообщений одного из разработчиков программы известно, что применяемые в процессах модели, уже прошли успешные тренировки по многим миллиардам парных предложений, которые имеют сходство с простой беседой. Причем ситуации оцениваются по совпадению хороших и плохих ответов. Алгоритмом инициируется поиск по всей своей библиотеке, после создания некоего заявления или получения вопроса. Результат представляется с полным соответствием по смыслу, причем нет определенных правил между вводом и выводом.