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Google проводит эксперименты по возможностям ИИ «общаться» с книгами

Новый эксперимент компании Google научил искусственный интеллект «общению» с книгами. Благодаря такому подходу усовершенствовано понимание семантической связи слов. Отмечается, что достаточно серьезная задача, представлена программой в игровом формате, при решении поставленных задач, ответами участников улучшаются возможности алгоритма. Разработчики назвали программу - Talk to Books, что дословно можно перевести, как «разговор с книгами».

В состав приложения входит база данных из 100 тысяч произведений различных жанров. Запросы обрабатываются не просто буквально, а за счет выбора абзацев после поиска совпадений слов, которые по смыслу подходят к предложению поиска. Например, если человек задает условие поиска - «найди девушку», то алгоритм выдаст не только книги, но и соответствующие выдержки из их содержания, указывающих на вероятные места встречи с девушками, а так же локации, подходящие для свиданий.
Google проводит эксперименты по возможностям ИИ «общаться» с книгами


Из сообщений одного из разработчиков программы известно, что применяемые в процессах модели, уже прошли успешные тренировки по многим миллиардам парных предложений, которые имеют сходство с простой беседой. Причем ситуации оцениваются по совпадению хороших и плохих ответов. Алгоритмом инициируется поиск по всей своей библиотеке, после создания некоего заявления или получения вопроса. Результат представляется с полным соответствием по смыслу, причем нет определенных правил между вводом и выводом.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:15
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