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Nature: Еда прямо влияет на продолжительность жизни

Группа американских ученых провела масштабное исследование, определив влияние еды на продолжительность жизни. Научное сообщество назвало открытие биологов "прорывным", о чем сообщается на страницах журнала Nature.

Nature: Еда прямо влияет на продолжительность жизни


Первоначально ученые исследовали влияние калорийности питания на простейших червях. Оказалось, особи, которых ограничивали в питании, жили гораздо дольше. Тесты, проведенные с участием обезьян и лабораторных мышей, дали аналогичные результаты. На втором этапе исследования были задействованы волонтеры, которых разделили на 2 группы, где одна команда получала высококалорийное питание, а вторая группа была ограничена в еде на 15%.

Оказалось, диета благотворно влияет на организм, позволяя эффективней насыщать кровь кислородом. Метаболизм у добровольцев с ограниченным рационом проходил намного успешней, чем у волонтеров с высококалорийными блюдами.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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