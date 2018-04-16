Nature: Еда прямо влияет на продолжительность жизни

Первоначально ученые исследовали влияние калорийности питания на простейших червях. Оказалось, особи, которых ограничивали в питании, жили гораздо дольше. Тесты, проведенные с участием обезьян и лабораторных мышей, дали аналогичные результаты. На втором этапе исследования были задействованы волонтеры, которых разделили на 2 группы, где одна команда получала высококалорийное питание, а вторая группа была ограничена в еде на 15%.Оказалось, диета благотворно влияет на организм, позволяя эффективней насыщать кровь кислородом. Метаболизм у добровольцев с ограниченным рационом проходил намного успешней, чем у волонтеров с высококалорийными блюдами.