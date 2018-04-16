Nature: Еда прямо влияет на продолжительность жизни
Группа американских ученых провела масштабное исследование, определив влияние еды на продолжительность жизни. Научное сообщество назвало открытие биологов "прорывным", о чем сообщается на страницах журнала Nature.
Первоначально ученые исследовали влияние калорийности питания на простейших червях. Оказалось, особи, которых ограничивали в питании, жили гораздо дольше. Тесты, проведенные с участием обезьян и лабораторных мышей, дали аналогичные результаты. На втором этапе исследования были задействованы волонтеры, которых разделили на 2 группы, где одна команда получала высококалорийное питание, а вторая группа была ограничена в еде на 15%.
Оказалось, диета благотворно влияет на организм, позволяя эффективней насыщать кровь кислородом. Метаболизм у добровольцев с ограниченным рационом проходил намного успешней, чем у волонтеров с высококалорийными блюдами.
Первоначально ученые исследовали влияние калорийности питания на простейших червях. Оказалось, особи, которых ограничивали в питании, жили гораздо дольше. Тесты, проведенные с участием обезьян и лабораторных мышей, дали аналогичные результаты. На втором этапе исследования были задействованы волонтеры, которых разделили на 2 группы, где одна команда получала высококалорийное питание, а вторая группа была ограничена в еде на 15%.
Оказалось, диета благотворно влияет на организм, позволяя эффективней насыщать кровь кислородом. Метаболизм у добровольцев с ограниченным рационом проходил намного успешней, чем у волонтеров с высококалорийными блюдами.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30