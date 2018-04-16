Гуф подтвердил роман с Кети Топурией новым снимком в Instagram

Общественность уже давно подозревала, что Кети Топурию и Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, связывают не только дружеские или рабочие отношения. Фолловеры были убеждены, что коллеги по сцене уже давно состоят в отношениях, но не могли найти прямое тому доказательство.На днях рэпер Гуф, по мнению большинства пользователей Сети, самостоятельно раскрыл свой роман с Топурией, когда обнародовал в Instagram весьма неоднозначный с певицей снимок. На кадре исполнители запечатлены в обнимку, а сам Долматов не постеснялся положить руку на ягодицы своей подруги.В комментариях к фото подписчики Гуфа выразили 100% уверенность в его романе с Кети Топурией, ведь именно в таком же пляжном наряде она позировала во время своего отдыха в Таиланде в январе.