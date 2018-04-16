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Ольга Орлова устала слушать вранье участников и покинула съемочную площадку городских квартир «Дома-2»

Зрители «Дома-2» давно уже перестали верить в искренность участников телепроекта. Они постоянно обвиняют созданные влюбленные пары в фиктивности, а ссоры и выяснения отношений, которые происходят в периметре слишком часто, воспринимают, как обычную провокацию, созданную исключительно для привлечения внимания.

Однако оказалось, что с мнением фанатов реалити-шоу солидарна и Ольга Орлова. Причем ей настолько все это надоело, что она не смогла сдержать своих эмоций, заявив, что ей стыдно приходить в студию городских квартир, поскольку постоянно приходится обсуждать провокации и слушать вранье подопечных.

Ольга Орлова устала слушать вранье участников и покинула съемочную площадку городских квартир «Дома-2»

Стоит отметить, что многие поклонники телестройки считали женщину одной из самых здравомыслящих, справедливых и спокойных ведущих. Но даже она не стала терпеть выходки участников и, окончательно потеряв самообладание, просто покинула съемочную площадку.

Причем даже кинувшийся вслед Андрей Черкасов не смог переубедить коллегу вернуться в студию, дабы продолжить эфир. Оля заявила, что половину участников необходимо наградить черными метками за их вранье, а после отправить домой, чтобы они устраивали провокации своим соседям.

Пока не известно, что именно так разозлило Орлову, однако в студии рядом с ней сидел Гриценко, а на связи с Острова любви вещал о своих проблемах Сорока. Поэтому зрители предположили, что причина либо в очередной провокации Артема, либо во влюбленности Ромы в Ольгу Бузовой, в которую ведущая не верит.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:34
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