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Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову номинировали «на вылет»

В одном из последних эфиров «Дом-2» одна из «долгожителей» проекта Марина Африкантова оказалась в номинации «на вылет».

Это событие не дает покоя хейтерам, которые недоумевают почему «священную корову вообще посмели выставить на голосование».

Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову номинировали «на вылет»

Многим зрителям понятно, что весь сюжет был постановочным, и никто из этой парочки не уйдет, но сам факт, что за все время просиживания «этой потертой матрешки» она оказалась в номинации.

Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову номинировали «на вылет»

Антифанаты предполагают, что Марине Африкантовой наконец-то дали понять, что не «вечно ей там красотой трясти» и 31-летней участнице пора «на выход».

Зрители реалити-шоу, которым Африкантова не по душе, затаили дыхание в ожидании, а вдруг все показанное окажется правдой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:22
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