Хейтеры недоумевают, почему Марину Африкантову номинировали «на вылет»

Это событие не дает покоя хейтерам, которые недоумевают почему «священную корову вообще посмели выставить на голосование».Многим зрителям понятно, что весь сюжет был постановочным, и никто из этой парочки не уйдет, но сам факт, что за все время просиживания «этой потертой матрешки» она оказалась в номинации.Антифанаты предполагают, что Марине Африкантовой наконец-то дали понять, что не «вечно ей там красотой трясти» и 31-летней участнице пора «на выход».Зрители реалити-шоу, которым Африкантова не по душе, затаили дыхание в ожидании, а вдруг все показанное окажется правдой.