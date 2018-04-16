Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного гриппа»

Норовирус на самом деле имеет вирусное происхождение, однако к традиционному гриппу данная инфекция абсолютно не относится. Небактериальная болезнь передается при прямом контакте людей или через инфицированные воду и пищу, вызывая быстрое распространение заболевания в закрытых учреждениях и сообществах.В ходе многочисленных исследований ученые определили, что клетки норовируса предпочитают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и легочной системы, прочно обосновываясь внутри тканей. Впрочем, антибиотики способны эффективно бороться с распространением "кишечного гриппа" по организму, предотвращая инфицирование новых слизистых оболочек.