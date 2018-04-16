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Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного гриппа»

Группа ученых Genotech при активном сотрудничестве с американскими университетами определила, что же является основной мишенью для вирусов "кишечного гриппа". Оказалось, микроорганизмам интересны слизистые оболочки, сообщается на страницах Science.

Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного гриппа»


Норовирус на самом деле имеет вирусное происхождение, однако к традиционному гриппу данная инфекция абсолютно не относится. Небактериальная болезнь передается при прямом контакте людей или через инфицированные воду и пищу, вызывая быстрое распространение заболевания в закрытых учреждениях и сообществах.

В ходе многочисленных исследований ученые определили, что клетки норовируса предпочитают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и легочной системы, прочно обосновываясь внутри тканей. Впрочем, антибиотики способны эффективно бороться с распространением "кишечного гриппа" по организму, предотвращая инфицирование новых слизистых оболочек.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:20
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