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Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз бывшего любовника

Победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст призналась, что обладает положительным ВИЧ-статусом. Признаться в этом артистку вынудили угрозы ее бывшего любовника рассказать об этом общественности.
Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз бывшего любовника


Австриец Томас Нойвирт, который стал известен миру как Кончита Вурст после победы в песенном конкурсе, на своей странице в Instagram написал длинный пост-признание. Он рассказал, что долгие годы ведет борьбу с ВИЧ, потому что однажды у него определили положительный ВИЧ-статус. Томас заверил общественность, что для людей это не страшно, а к признанию его вынудили угрозы бывшего любовника о разглашении тайны.

По словам певца, борьба с ВИЧ довольно успешна и он не собирается останавливаться. А до сих пор молчал о своем статусе по нескольким причинам, и семья здесь занимает первое место. И семья, и друзья Томаса, узнав о диагнозе, поддержали его и поддерживают до сих пор.

Раскрыть свою тайну артиста подтолкнули еще и мысли о тех людях, с которыми у него возможен сексуальный контакт. А также Кончита Вурст хочет, чтобы отношение общественности к таким людям изменилось.

В конце длинного признания артист заявил, что теперь «свободнее, чем когда-либо» и высказал благодарность поклонникам за поддержку.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:20
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