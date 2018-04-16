Кончита Вурст призналась в ВИЧ из-за угроз бывшего любовника

Австриец Томас Нойвирт, который стал известен миру как Кончита Вурст после победы в песенном конкурсе, на своей странице в Instagram написал длинный пост-признание. Он рассказал, что долгие годы ведет борьбу с ВИЧ, потому что однажды у него определили положительный ВИЧ-статус. Томас заверил общественность, что для людей это не страшно, а к признанию его вынудили угрозы бывшего любовника о разглашении тайны.По словам певца, борьба с ВИЧ довольно успешна и он не собирается останавливаться. А до сих пор молчал о своем статусе по нескольким причинам, и семья здесь занимает первое место. И семья, и друзья Томаса, узнав о диагнозе, поддержали его и поддерживают до сих пор.Раскрыть свою тайну артиста подтолкнули еще и мысли о тех людях, с которыми у него возможен сексуальный контакт. А также Кончита Вурст хочет, чтобы отношение общественности к таким людям изменилось.В конце длинного признания артист заявил, что теперь «свободнее, чем когда-либо» и высказал благодарность поклонникам за поддержку.