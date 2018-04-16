Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте

«Как это теперь расслышать?», «Кровь из ушей! Люди, которые там отдыхают, наверное в шоке от "звезды!"», «Раз строит из себя певичку то хоть бы в караоке не ходила», «Как можно было испоганить такую хорошую песню?», «Эту запись ей нужно на будильник с утра, пусть только она это слушает», - высказываются пользователи Instagram.



Знаменитость очень редко поет вживую, а все потому, что каждую ее попытку беспощадно засыпают огромным количеством негатива.Так, к примеру, несколько часов назад в Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова решила помочь Басте спеть его главный хит ушедшего года «Сансара». Причем получилось это у нее настолько плохо, что даже самые преданные фанаты не смогли ее оправдать.