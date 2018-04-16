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Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте

Популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова с некоторых пор позиционирует себя, как успешную и очень талантливую певицу, тем не менее на своих концертах петь она предпочитает под фонограмму, за что ее очень часто критикуют хейтеры.

Знаменитость очень редко поет вживую, а все потому, что каждую ее попытку беспощадно засыпают огромным количеством негатива.

Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте

Так, к примеру, несколько часов назад в Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова решила помочь Басте спеть его главный хит ушедшего года «Сансара». Причем получилось это у нее настолько плохо, что даже самые преданные фанаты не смогли ее оправдать.

«Как это теперь расслышать?», «Кровь из ушей! Люди, которые там отдыхают, наверное в шоке от "звезды!"», «Раз строит из себя певичку то хоть бы в караоке не ходила», «Как можно было испоганить такую хорошую песню?», «Эту запись ей нужно на будильник с утра, пусть только она это слушает», - высказываются пользователи Instagram.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:05
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