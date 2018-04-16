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Разработчики эмулятора PS3 запустили на компьютере The Last of Us, God of War 3 и Ni no Kuni

С помощью программы эмуляции PlayStation 3 на компьютере удалось запустить популярные игры The Last of Us, God of War 3 и Ni no Kuni. Команда, трудящаяся над разработкой эмулятора RPCS3, опубликовав отчет, назвала свои достижения огромным прогрессом.

Ранее эмулятор RPCS3 мог запустить на персональном компьютере лишь несколько простейших игр, но даже они при попытке эмуляции имели искаженную картинку и множество графических артефактов. О запуске более мощных игр не было и речи.

Разработчики эмулятора PS3 запустили на компьютере The Last of Us, God of War 3 и Ni no Kuni


Однако улучшить картинку и повысить общую производительность удалось после внесения изменений в эмуляцию реализации Z-кривой. Исправления позволили стабилизировать цветовую гамму и избавиться от искажений в цвете и мерцания игровых текстур.

Программы эмуляции довольно популярны среди геймеров. Самые первые программы позволяли запускать на компьютере такие классические консоли, как Dendy (Nintendo Entertainment System), Sega Mega Drive и многие другие более ранние игровые приставки. Затем уровень эмуляции повысился, и на компьютере можно было запустить игры от PlayStation, а потом и PlayStation 2. Однако из-за требовательности к ресурсам для запуска консольных игр необходимо иметь достаточно мощный компьютер.
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Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 17:10
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