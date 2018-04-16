Разработчики эмулятора PS3 запустили на компьютере The Last of Us, God of War 3 и Ni no Kuni

Ранее эмулятор RPCS3 мог запустить на персональном компьютере лишь несколько простейших игр, но даже они при попытке эмуляции имели искаженную картинку и множество графических артефактов. О запуске более мощных игр не было и речи.Однако улучшить картинку и повысить общую производительность удалось после внесения изменений в эмуляцию реализации Z-кривой. Исправления позволили стабилизировать цветовую гамму и избавиться от искажений в цвете и мерцания игровых текстур.Программы эмуляции довольно популярны среди геймеров. Самые первые программы позволяли запускать на компьютере такие классические консоли, как Dendy (Nintendo Entertainment System), Sega Mega Drive и многие другие более ранние игровые приставки. Затем уровень эмуляции повысился, и на компьютере можно было запустить игры от PlayStation, а потом и PlayStation 2. Однако из-за требовательности к ресурсам для запуска консольных игр необходимо иметь достаточно мощный компьютер.