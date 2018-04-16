Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с «лысиной» на голове

Екатерина Варнава часто поражает публику своими пышными и объёмными причёсками, что говорит о достаточном количестве волос на голове, но недавно та пожаловалась на «лысину», которую чётко видно на архивном снимке. Знаменитость представила поклонникам архивный снимок, сделанный за кулисами во время одного из выступлений, где она запечатлена вместе с коллегой Александром Гудковым.На фотографии юморист уже был в образе. На нём красовался пышный чёрный парик, а вот Екатерина Варнава, что все и заметили, получилась в не очень удачном ракурсе. Волосы звезды были собраны в хвост, из-за чего полностью открылся лоб и создалось впечатление, что на голове у той огромная «лысина».Варнава самокритично пожаловалась, что на снимке у товарища волос больше, чем у неё. Фолловер не стали акцентировать внимание на причёске участницы «Comedy Woman», отметив, что её шикарные ноги компенсировали все недочёты сделанного кадра.