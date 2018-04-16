АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с «лысиной» на голове

Звезда популярного шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава повеселила поклонников самокритичным снимком с «лысиной» на голове. Артистка разместила в Instagram закадровую фотографию со своим коллегой Александром Гудковым.

Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с «лысиной» на голове

Екатерина Варнава часто поражает публику своими пышными и объёмными причёсками, что говорит о достаточном количестве волос на голове, но недавно та пожаловалась на «лысину», которую чётко видно на архивном снимке. Знаменитость представила поклонникам архивный снимок, сделанный за кулисами во время одного из выступлений, где она запечатлена вместе с коллегой Александром Гудковым.

На фотографии юморист уже был в образе. На нём красовался пышный чёрный парик, а вот Екатерина Варнава, что все и заметили, получилась в не очень удачном ракурсе. Волосы звезды были собраны в хвост, из-за чего полностью открылся лоб и создалось впечатление, что на голове у той огромная «лысина».

Варнава самокритично пожаловалась, что на снимке у товарища волос больше, чем у неё. Фолловер не стали акцентировать внимание на причёске участницы «Comedy Woman», отметив, что её шикарные ноги компенсировали все недочёты сделанного кадра.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:58
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте
Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3
Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с
Таня Мусульбес утверждает, что не использует
Гагарина надела платье, не подходящее под её
Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает
Toyota разрабатывает технологию «совместного
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел
Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк
В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк»
Google внедряет в Gmail возможность электронного
Гоген Солнцев рассказал, что его
Тереза Мэй собирается потратить 61,4 миллиона
Тимур Батрутдинов считает, что третья рука нужна
Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «зазвездилась»
Сотрудники ЦРУ раскритиковали художественные
Вокалист Uma2rman впервые показал лицо
Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего
Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что
Ксения Бородина показала подруг и рассказала о
«Умные туалеты» Китая оборудованы системой
Екатерина Скулкина сразила фанатов весенним
Ученые рассказали, от чего зависит счастье в браке
Рита Дакота призналась, что «война» с супругом
Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела
Гвинет Пэлтроу перед свадьбой устроила «пляжный»
Титул «Мисс Россия-2018» достался студентке из
Виктория Романец удивила подписчиков купальником
В сеть выложили информацию о новом BMW M2 с
Просмотреть все новости