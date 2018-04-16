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Таня Мусульбес утверждает, что не использует фотошоп для своих снимков

Участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес показала пользователям, как именно она пользуется фоторедактором.

Девушка объяснила, что ее часто спрашивают, зачем столько фотошопа и тогда она решила продемонстрировать реальные умения.

Таня Мусульбес утверждает, что не использует фотошоп для своих снимков

В первом фото девушка просто снята на фронтальную камеру смартфона, далее она применяет любое приложение, сглаживающее кожу.

Таня Мусульбес утверждает, что не использует фотошоп для своих снимков

Потом Мусульбес придет большей яркости макияжу, так как считает, что самыми яркими на фото должны быть глаза.

«Добавлен любимый фильтр и резкость! А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: Много фотошопа?», - пишет Таня, отмечая все хитрости, которые применяет для редакции своих снимков.

Таким образом, Мусульбес попыталась оправдаться перед хейтерами, за обвинения в чрезмерности применения фотоуловок, дабы улучшить свою внешность.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:56
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