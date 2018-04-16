Таня Мусульбес утверждает, что не использует фотошоп для своих снимков

Девушка объяснила, что ее часто спрашивают, зачем столько фотошопа и тогда она решила продемонстрировать реальные умения.В первом фото девушка просто снята на фронтальную камеру смартфона, далее она применяет любое приложение, сглаживающее кожу.Потом Мусульбес придет большей яркости макияжу, так как считает, что самыми яркими на фото должны быть глаза., - пишет Таня, отмечая все хитрости, которые применяет для редакции своих снимков.Таким образом, Мусульбес попыталась оправдаться перед хейтерами, за обвинения в чрезмерности применения фотоуловок, дабы улучшить свою внешность.