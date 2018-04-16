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Гагарина надела платье, не подходящее под её размер груди

Известная певица Полина Гагарина снова надела платье не подходящее под её размер груди. В то же время изысканный шёлковый наряд смог хорошо подчеркнуть стройные бёдра знаменитости.

Гагарина надела платье, не подходящее под её размер груди

В микроблоге Полины Гагариной появился новый снимок, на котором она в довольно соблазнительной позе позирует на камеру в новом шёлковом платье в пол. Ярко-красный наряд больше напоминал сексуальную ночную рубашку на тонких бретелях, но фолловеры снова заметили, что он явно не подходит под её размер груди.

Сам верх платья, что отчётливо видно на фото, рассчитан на более пышный бюст, но Полину Гагарину это ни капли не смутило. В комментариях к публикации пользователи Instagram советовали певице более разумно подходить к выбору нарядов, а некоторые даже предложили той слегка поправиться, чтобы «округлить» в нужных местах.

Несмотря на массу критики в адрес Гагариной и её платья, поклонники считают, что выглядит она великолепно, но переживают, ведь с каждым новым снимком она кажется всё худее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:48
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