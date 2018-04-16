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На территории Индии сняли с продаж смартфон Xiaomi Mi A1

Согласно данным ресурса 91mobiles, в Индии прекратили продажи смартфона Xiaomi Mi A1, поскольку в скором времени должен состояться выпуск устройства Mi A2. Ожидается, что новая модель станет международной копией Mi 6X.

На территории Индии сняли с продаж смартфон Xiaomi Mi A1


Стало известно, что смартфон Xiaomi Mi A1 пропал с сайта Mi India. Таким образом, покупатели не могут заказать себе модификации на 32 и 64 гигабайта встроенной памяти. Так как никакой версии этого устройства на официальном сайте нет, и пользователи не жаловались на девайс, то причиной этого может быть только скорая презентация Mi A2. Напомним, что она состоится в конце текущего месяца.

По неподтвержденным данным, Xiaomi Mi A2 предложат с 5,99-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей, что эквивалентно стандарту Full HD+. Основная камера получит два датчика с поддержкой технологии ИИ AI для улучшения качества снимков, а также фронтальный модуль с показателем 20 Мп. Помимо этого отмечается наличие датчика сканирования отпечатков пальцев, аккумулятора с емкостью 2910 мАч с поддержкой технологии Quick Charge 3.0, операционной системы Android 8.1 Oreo и порта USB Type-C.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:40
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