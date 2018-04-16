На территории Индии сняли с продаж смартфон Xiaomi Mi A1

Стало известно, что смартфон Xiaomi Mi A1 пропал с сайта Mi India. Таким образом, покупатели не могут заказать себе модификации на 32 и 64 гигабайта встроенной памяти. Так как никакой версии этого устройства на официальном сайте нет, и пользователи не жаловались на девайс, то причиной этого может быть только скорая презентация Mi A2. Напомним, что она состоится в конце текущего месяца.По неподтвержденным данным, Xiaomi Mi A2 предложат с 5,99-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 2160 на 1080 пикселей, что эквивалентно стандарту Full HD+. Основная камера получит два датчика с поддержкой технологии ИИ AI для улучшения качества снимков, а также фронтальный модуль с показателем 20 Мп. Помимо этого отмечается наличие датчика сканирования отпечатков пальцев, аккумулятора с емкостью 2910 мАч с поддержкой технологии Quick Charge 3.0, операционной системы Android 8.1 Oreo и порта USB Type-C.