Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает демонстрировать животик

«Красивая пара!!! Счастья вам!», «Настюш, тебе так идёт беременность, такая милая, здоровья малышу!», «Какая Вы умница! Добро всегда победит зло... и Ваша карма останется чистой.. любви, счастья Вам!», «Какой животик, беременность-таки украшает», - пишут фанаты этой семьи.

Теперь, когда тайна стала всем очевидна, молодожены стали часто появляться на светских мероприятиях вместе и со счастливыми лицами.На днях Анастасия в Instagram показала фотографию с супругом. Пользователи отметили, округлившийся живот девушки. Одетое на Костенко красное платье лишь подчеркнуло ее формы.Фолловеры прокомментировали снимок счастливой супружской пары положительно.