Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает демонстрировать животик
Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко долго скрывала беременность.
Теперь, когда тайна стала всем очевидна, молодожены стали часто появляться на светских мероприятиях вместе и со счастливыми лицами.
На днях Анастасия в Instagram показала фотографию с супругом. Пользователи отметили, округлившийся живот девушки. Одетое на Костенко красное платье лишь подчеркнуло ее формы.
Фолловеры прокомментировали снимок счастливой супружской пары положительно.
Теперь, когда тайна стала всем очевидна, молодожены стали часто появляться на светских мероприятиях вместе и со счастливыми лицами.
На днях Анастасия в Instagram показала фотографию с супругом. Пользователи отметили, округлившийся живот девушки. Одетое на Костенко красное платье лишь подчеркнуло ее формы.
Фолловеры прокомментировали снимок счастливой супружской пары положительно.
«Красивая пара!!! Счастья вам!», «Настюш, тебе так идёт беременность, такая милая, здоровья малышу!», «Какая Вы умница! Добро всегда победит зло... и Ваша карма останется чистой.. любви, счастья Вам!», «Какой животик, беременность-таки украшает», - пишут фанаты этой семьи.