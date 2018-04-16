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Курс валют на 14.04.2018

Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к доллару и евро

Сегодня, на торгах Московской биржи национальная валюта упала по отношению к доллару и евро на 5-7%. По мнению специалистов, такая волатильность будет сопровождать рубль весь год.

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 48 копеек достигнув 62,54 рубля; курс европейской валюты поднялся на 0,5 рубля составив 77 рублей. По мнению экспертов, на рубль продолжают давить санкции; снижение стоимости углеводородов; понижение экономических показателей страны, особенно падение промпроизводства на 25%.

Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к доллару и евро


Экономисты говорят, что валютных запасов Центробанка достаточно, чтобы повысить курс рубля, однако Эльвира Набиуллина еще в конце прошлого года объявила, что центральный регулятор будет более либерально относиться к колебаниям национальной валюты на рынке. За счет этого изменения валютные интервенции проводятся реже, чем в прошедшем году, потому и курс рубля будет более волатильным, считают специалисты финансового рынка.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:10
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