Рубль на торгах Мосбиржи стремительно снизился к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 48 копеек достигнув 62,54 рубля; курс европейской валюты поднялся на 0,5 рубля составив 77 рублей. По мнению экспертов, на рубль продолжают давить санкции; снижение стоимости углеводородов; понижение экономических показателей страны, особенно падение промпроизводства на 25%.Экономисты говорят, что валютных запасов Центробанка достаточно, чтобы повысить курс рубля, однако Эльвира Набиуллина еще в конце прошлого года объявила, что центральный регулятор будет более либерально относиться к колебаниям национальной валюты на рынке. За счет этого изменения валютные интервенции проводятся реже, чем в прошедшем году, потому и курс рубля будет более волатильным, считают специалисты финансового рынка.