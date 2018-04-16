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Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел на поправку

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась подписчиками радостью, что ее сын Дэни начал выздоравливать.

Бывшая супруга Антона Гусева сначала пожаловалась, что три дня сидит дома и лечит сыном, но это имеет и приятную сторону – у нее появилось время для домашних дел.

Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел на поправку

Молодая женщина сообщила, что наряду с лечением сына ей удалось разобрать свои зимние вещи и отсортировать одежду и обувь Даниэля.

«Я хотя бы нашла время разобрать свои вещи, зимние убрала подальше, достала весеннюю одежду, разобрала также одежду и обувь Дэни, что мало, что велико. В общем, такие дни «домашние» тоже нужны», - заявила Евгения.

Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел на поправку

Наряду с этим Феофилактова отмечает, что в выздоровлении хорошо помогает свежий воздух и потрясающая солнечная погода и в ответе одной из подписчиц заявила, что пока наслаждает загородной жизнью и не намерена переезжать в городскую квартиру.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:39
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