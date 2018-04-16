Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел на поправку

Бывшая супруга Антона Гусева сначала пожаловалась, что три дня сидит дома и лечит сыном, но это имеет и приятную сторону – у нее появилось время для домашних дел.Молодая женщина сообщила, что наряду с лечением сына ей удалось разобрать свои зимние вещи и отсортировать одежду и обувь Даниэля., - заявила Евгения.Наряду с этим Феофилактова отмечает, что в выздоровлении хорошо помогает свежий воздух и потрясающая солнечная погода и в ответе одной из подписчиц заявила, что пока наслаждает загородной жизнью и не намерена переезжать в городскую квартиру.