Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел на поправку
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась подписчиками радостью, что ее сын Дэни начал выздоравливать.
Бывшая супруга Антона Гусева сначала пожаловалась, что три дня сидит дома и лечит сыном, но это имеет и приятную сторону – у нее появилось время для домашних дел.
Молодая женщина сообщила, что наряду с лечением сына ей удалось разобрать свои зимние вещи и отсортировать одежду и обувь Даниэля.
«Я хотя бы нашла время разобрать свои вещи, зимние убрала подальше, достала весеннюю одежду, разобрала также одежду и обувь Дэни, что мало, что велико. В общем, такие дни «домашние» тоже нужны», - заявила Евгения.
Наряду с этим Феофилактова отмечает, что в выздоровлении хорошо помогает свежий воздух и потрясающая солнечная погода и в ответе одной из подписчиц заявила, что пока наслаждает загородной жизнью и не намерена переезжать в городскую квартиру.
Бывшая супруга Антона Гусева сначала пожаловалась, что три дня сидит дома и лечит сыном, но это имеет и приятную сторону – у нее появилось время для домашних дел.
Молодая женщина сообщила, что наряду с лечением сына ей удалось разобрать свои зимние вещи и отсортировать одежду и обувь Даниэля.
«Я хотя бы нашла время разобрать свои вещи, зимние убрала подальше, достала весеннюю одежду, разобрала также одежду и обувь Дэни, что мало, что велико. В общем, такие дни «домашние» тоже нужны», - заявила Евгения.
Наряду с этим Феофилактова отмечает, что в выздоровлении хорошо помогает свежий воздух и потрясающая солнечная погода и в ответе одной из подписчиц заявила, что пока наслаждает загородной жизнью и не намерена переезжать в городскую квартиру.