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В первой половине 2018 года Китай запустит новый спутник «Фэнъюнь II»

Как сообщается в новостном агентстве Синьхуа, Китайская аэрокосмическая корпорация приняла решения запустить на орбиту новый метеорологический спутник «Фэнъюнь II», который должен дополнить группировки подобных аппаратов. Его запуск планируется в первой половине текущего года.

В первой половине 2018 года Китай запустит новый спутник «Фэнъюнь II»


Пуск ракеты-носителя намечен с космодрома Сичан, который расположен в юго-западной провинции Сычуань. Известно, что аппарат «Фэнъюнь II 09» будет относиться к уже существующей группировке «Фэнъюнь II». Он начнет предоставлять китайским специалистам данные о погодных условиях, а также информацию о морской и гидрологической ситуации. По большей части эта информация будет касаться китайского региона.

Стоит напомнить, что космические аппараты типа «Фэнъюнь» являются устройствами для дистанционного зондирования Земли. При этом стоит знать, что спутники типа «Фэнъюнь I» и «Фэнъюнь III» собирают данные на полярной орбите, а аппараты «Фэнъюнь II» и «Фэнъюнь IV» располагаются на геостационарной траектории.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30
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