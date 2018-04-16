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В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк» назвали «какой-то дичью»

Пользователи Сети критикуют ночные танцы Анастасии Волочковой под «блатняк», называя их «какой-то дичью». Балерина решила похвастаться подписчикам в Instagram своим вечером «гламура и радости» в одном из караоке-баров Москвы.

В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк» назвали «какой-то дичью»

Анастасия Волочкова прекрасно понимает, что сейчас количество её хейтеров в разы преобладает над числом фанатов, но, несмотря на это продолжает публиковать в Instagram фотографии и ролики, всё чаще именуемые подписчиками «какой-то дичью». Не успели фолловеры отойти от пляжных снимков артистки из Таиланда, как она просто шокировала публику своими безудержными танцами под «блатняк» в московском караоке-баре.

Как видно по ролику, Волочкова посетила заведение в компании своего ухажёра, который не постеснялся исполнить на публике песню «Чубчик кучерявый». Именно в этот момент на сцену к партнёру выбежала довольная балерина, и, позабыв о присутствии других людей в зале, стала выплясывать вокруг него под звучащий «блатняк».

Подписчики снова раскритиковали такое поведение Анастасии Волочковой, напомнив ей о том, что она имеет право на подобные вечера «гламура и радости», но не обязательно после этого выкладывать в Сеть всякую «дичь».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:30
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