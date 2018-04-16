Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который недавно сочетался браком с 63-летней Екатериной Терешкович, заверяет всех, что его супруга великолепна в постели.
Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, супруги счастливы вместе.
Особенно нежно Гоген вспоминает первую близость со своей супругой и не против поделиться с пользователями интимными подробностями.
При этом шоумен отмечает, что его опыт сексуальной жизни весьма скромен, но это не мешает ему чувствовать себя счастливым рядом с Екатериной.
Когда в эфире передачи «На самом деле» выяснилось, что Терешкович не так богата, как было заявлено, Солнцев с пониманием отнесся к этому факту и согласился оплатить все свадебные расходы.
Сейчас эксцентричная пара живет в загородном коттедже и в их отношениях царит взаимопонимание и гармония.
Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, супруги счастливы вместе.
Особенно нежно Гоген вспоминает первую близость со своей супругой и не против поделиться с пользователями интимными подробностями.
При этом шоумен отмечает, что его опыт сексуальной жизни весьма скромен, но это не мешает ему чувствовать себя счастливым рядом с Екатериной.
Когда в эфире передачи «На самом деле» выяснилось, что Терешкович не так богата, как было заявлено, Солнцев с пониманием отнесся к этому факту и согласился оплатить все свадебные расходы.
Сейчас эксцентричная пара живет в загородном коттедже и в их отношениях царит взаимопонимание и гармония.