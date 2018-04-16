АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который недавно сочетался браком с 63-летней Екатериной Терешкович, заверяет всех, что его супруга великолепна в постели.

Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, супруги счастливы вместе.

Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели

Особенно нежно Гоген вспоминает первую близость со своей супругой и не против поделиться с пользователями интимными подробностями.

Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели

При этом шоумен отмечает, что его опыт сексуальной жизни весьма скромен, но это не мешает ему чувствовать себя счастливым рядом с Екатериной.

Гоген Солнцев рассказал, что его супруга-пенсионерка великолепна в постели

Когда в эфире передачи «На самом деле» выяснилось, что Терешкович не так богата, как было заявлено, Солнцев с пониманием отнесся к этому факту и согласился оплатить все свадебные расходы.

Сейчас эксцентричная пара живет в загородном коттедже и в их отношениях царит взаимопонимание и гармония.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:26
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова очень фальшиво подпела Басте
Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3
Екатерина Варнава показала самокритичный снимок с
Таня Мусульбес утверждает, что не использует
Гагарина надела платье, не подходящее под её
Анастасия Костенко в шикарных нарядах продолжает
Toyota разрабатывает технологию «совместного
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева пошел
Из-за своего вызывающего поведения Даша Друзьяк
В Сети ночные танцы Волочковой под «блатняк»
Google внедряет в Gmail возможность электронного
Гоген Солнцев рассказал, что его
Тереза Мэй собирается потратить 61,4 миллиона
Тимур Батрутдинов считает, что третья рука нужна
Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и
Хейтеры считают, что Ольга Бузова «зазвездилась»
Сотрудники ЦРУ раскритиковали художественные
Вокалист Uma2rman впервые показал лицо
Падчерица Ивана Урганта Эрика показала своего
Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что
Ксения Бородина показала подруг и рассказала о
«Умные туалеты» Китая оборудованы системой
Екатерина Скулкина сразила фанатов весенним
Ученые рассказали, от чего зависит счастье в браке
Рита Дакота призналась, что «война» с супругом
Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела
Гвинет Пэлтроу перед свадьбой устроила «пляжный»
Титул «Мисс Россия-2018» достался студентке из
Виктория Романец удивила подписчиков купальником
В сеть выложили информацию о новом BMW M2 с
Просмотреть все новости