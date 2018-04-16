Представлена материнская плата Biostar Racing X470GT8 с подсветкой

Плата подходит для использования в компактных форм-факторах. Она предлагает четыре слота памяти для плат DDR4-1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC), а ее максимальный показатель может достигать объема в 64 Гб. Что касается постоянной памяти, то здесь можно использовать модули PCIe SSD и до шести накопителей с интерфейсом Serial ATA 3.0.Помимо этого в систему включен контроллер Intel I211AT Gigabit Ethernet и кодек звука Realtek ALC1220. Для подключения видеокарт можно будет использовать интерфейсы 2 × PCIe 3.0 x16, 1 × PCIe 2.0 x16 и 3 × PCIe 2.0 x1.Biostar Racing X470GT8 оснащена портами PS/2, USB 3.1 Gen2 Type-C, USB 3.1 Gen2 Type-А, USB 3.0 Gen1, DisplayPort, HDMI и DVI-D. Приятным дополнением является наличие подсветки Vivid LED DJ.