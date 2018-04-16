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Представлена материнская плата Biostar Racing X470GT8 с подсветкой

Компания Biostar представила материнскую плату Racing X470GT8. Новинка создана на основе системы AMD X470, которая позволяет использовать процессоры AMD Ryzen 3/5/7 2000 с архитектурой Pinnacle Ridge.

Представлена материнская плата Biostar Racing X470GT8 с подсветкой


Плата подходит для использования в компактных форм-факторах. Она предлагает четыре слота памяти для плат DDR4-1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC), а ее максимальный показатель может достигать объема в 64 Гб. Что касается постоянной памяти, то здесь можно использовать модули PCIe SSD и до шести накопителей с интерфейсом Serial ATA 3.0.

Помимо этого в систему включен контроллер Intel I211AT Gigabit Ethernet и кодек звука Realtek ALC1220. Для подключения видеокарт можно будет использовать интерфейсы 2 × PCIe 3.0 x16, 1 × PCIe 2.0 x16 и 3 × PCIe 2.0 x1.

Biostar Racing X470GT8 оснащена портами PS/2, USB 3.1 Gen2 Type-C, USB 3.1 Gen2 Type-А, USB 3.0 Gen1, DisplayPort, HDMI и DVI-D. Приятным дополнением является наличие подсветки Vivid LED DJ.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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