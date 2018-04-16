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Стало известно, сколько было потрачено на ракеты «Ангара»

Руководитель научно-технического совета государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Коптев рассказал о том, сколько на данный момент было вложено в проект по созданию ракет семейства «Ангара». Отмечается, что на программу уже было выделено около 110 млрд. рублей.

Стало известно, сколько было потрачено на ракеты «Ангара»


Помимо этого известно, что создание ракеты-носителя «Ангара А5» потребовало 3,4 млрд. рублей. По словам Коптева, на данный момент нельзя говорить о каком-то нарастании темпов использования этого семейства ракет. Тем не менее, своя задача у «Ангара» все же есть.

Сейчас у инженеров «Роскосмос» есть вся техническая документация, как для легких ракет, так и для тяжелых модификаций этого класса. Также доступны стартовые комплексы, которыми уже можно пользоваться.

Пока что остается вопрос касательно изменения параметров полезной нагрузки. В этом плане у инженеров еще есть работа, поскольку в проекте следует изменить эти параметры.

В дальнейшем планируется использования ракет «Ангара» в рамках основания новой орбитальной спутниковой системы. На внедрение этих ракет еще повлияет ограничение использование ракет «Протон» при старте с космодрома Байконур.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
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