Стало известно, сколько было потрачено на ракеты «Ангара»

Помимо этого известно, что создание ракеты-носителя «Ангара А5» потребовало 3,4 млрд. рублей. По словам Коптева, на данный момент нельзя говорить о каком-то нарастании темпов использования этого семейства ракет. Тем не менее, своя задача у «Ангара» все же есть.Сейчас у инженеров «Роскосмос» есть вся техническая документация, как для легких ракет, так и для тяжелых модификаций этого класса. Также доступны стартовые комплексы, которыми уже можно пользоваться.Пока что остается вопрос касательно изменения параметров полезной нагрузки. В этом плане у инженеров еще есть работа, поскольку в проекте следует изменить эти параметры.В дальнейшем планируется использования ракет «Ангара» в рамках основания новой орбитальной спутниковой системы. На внедрение этих ракет еще повлияет ограничение использование ракет «Протон» при старте с космодрома Байконур.