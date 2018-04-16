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Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и раскритиковали Ксению Бородину за участие в ней

Известные личности, такие, как Ксения Бородина, всегда находятся под пристальным вниманием своих поклонников и хейтеров, в потому ни один их шаг не остается незамеченным, особенно если он был сделан под прицелом телекамер.

Так, на днях в Сети всплыл фрагмент программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым, в которой приняла участие бессменная ведущая телепроекта «Дом-2».

Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и раскритиковали Ксению Бородину за участие в ней

Все дело в том, что Ксении досталась роль «легкомысленной» девушки по имени Мария, которая не ведет счет своим парням и запросто может встречаться с несколькими сразу.

И хотя, сама Бородина сейчас отличается своей порядочностью и для многих является примером хорошей жены, мамы и подруги, хейтеры решили, что в программе она рассказывала о себе.

Те же, кто поверил, что девушка была в образе, стали критиковать ее за, что она готова была говорить на камеру всякую чушь, лишь бы попасть в телевизор и получить славу, пусть и не самую хорошую.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:10
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