Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и раскритиковали Ксению Бородину за участие в ней
Известные личности, такие, как Ксения Бородина, всегда находятся под пристальным вниманием своих поклонников и хейтеров, в потому ни один их шаг не остается незамеченным, особенно если он был сделан под прицелом телекамер.
Так, на днях в Сети всплыл фрагмент программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым, в которой приняла участие бессменная ведущая телепроекта «Дом-2».
Все дело в том, что Ксении досталась роль «легкомысленной» девушки по имени Мария, которая не ведет счет своим парням и запросто может встречаться с несколькими сразу.
И хотя, сама Бородина сейчас отличается своей порядочностью и для многих является примером хорошей жены, мамы и подруги, хейтеры решили, что в программе она рассказывала о себе.
Те же, кто поверил, что девушка была в образе, стали критиковать ее за, что она готова была говорить на камеру всякую чушь, лишь бы попасть в телевизор и получить славу, пусть и не самую хорошую.
Так, на днях в Сети всплыл фрагмент программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым, в которой приняла участие бессменная ведущая телепроекта «Дом-2».
Все дело в том, что Ксении досталась роль «легкомысленной» девушки по имени Мария, которая не ведет счет своим парням и запросто может встречаться с несколькими сразу.
И хотя, сама Бородина сейчас отличается своей порядочностью и для многих является примером хорошей жены, мамы и подруги, хейтеры решили, что в программе она рассказывала о себе.
Те же, кто поверил, что девушка была в образе, стали критиковать ее за, что она готова была говорить на камеру всякую чушь, лишь бы попасть в телевизор и получить славу, пусть и не самую хорошую.