Хейтеры нашли архивную запись программы «Окна» и раскритиковали Ксению Бородину за участие в ней

Так, на днях в Сети всплыл фрагмент программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым, в которой приняла участие бессменная ведущая телепроекта «Дом-2».Все дело в том, что Ксении досталась роль «легкомысленной» девушки по имени Мария, которая не ведет счет своим парням и запросто может встречаться с несколькими сразу.И хотя, сама Бородина сейчас отличается своей порядочностью и для многих является примером хорошей жены, мамы и подруги, хейтеры решили, что в программе она рассказывала о себе.Те же, кто поверил, что девушка была в образе, стали критиковать ее за, что она готова была говорить на камеру всякую чушь, лишь бы попасть в телевизор и получить славу, пусть и не самую хорошую.