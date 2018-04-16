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Тимур Батрутдинов считает, что третья рука нужна Николаю Баскову для шарманки

Резидент «Comedy Club» Тимур Батрутдинов считает, что третья рука нужна Николаю Баскову для шарманки. Об этом юморист сообщил в своём микроблоге, прикрепив к посту забавный снимок, который не все пользователи поняли сразу.

Тимур Батрутдинов считает, что третья рука нужна Николаю Баскову для шарманки

Не так давно Тимуру Батрутдинову и Николаю Баскову представилось поработать на одной съёмочной площадке. Немногим позже, не выходя из образа вечного комика, резидент «Comedy Club» разметил в своём Instagram немного странный на первый взгляд пост. Он написал, что только сейчас заметил основную особенность Баскова в виде третьей руки, растущей откуда-то с правого боку, а также выразил уверенность, что нужна она ему для шарманки.

Фолловеры не смогли сразу догадаться о чём идёт речь, но позже внимательно рассмотрели опубликованный Батрутдиновым совместный с певцом снимок. Комик воспользовался фотошопом, чтобы «присоединить» к Баскову ещё одну руку. В комментариях подписчики юмориста оценили его творческий подход к троллингу исполнителя, согласившись с тем, что для шарманки Баскову третья рука нужна обязательно.

Стоит отметить, что в конце своей публикации Тимур Батрутдинов подчеркнул, что уважает Баскова, как человека и исполнителя, но не мог его не «трольнуть». Сам певец с юмором отнёсся к выходке резидента «Comedy Club» и даже поделился его «творением» на странице своего микроблога.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:15
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